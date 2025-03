El romero (Salvia rosmarinus)es una hierba aromática ampliamente utilizada en la gastronomía mediterránea, pero lo que quizás no sabías es que no solo es apreciado por su sabor, sino también por sus propiedades medicinales. Desde tiempos ancestrales, esta planta ha sido utilizada en la medicina tradicional para tratar diversas dolencias, y en la actualidad, estudios científicos han confirmado su efectividad en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. Gracias a sus compuestos antioxidantes, antiinflamatorios y antimicrobianos, el romero es un recurso natural con múltiples aplicaciones terapéuticas.