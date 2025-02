Los 8 consejos para ahorrar combustible durante la conducción

La preocupación por ahorrar combustible no se reduce solo a los costes, también implica reducir la huella medioambiental y conservar recursos. Es cierto, que los vehículos, actualmente, tanto los diésel como los de gasolina, consumen cada vez menos, dando unas cifras que hubieran sido inimaginables hace unos años.

Cuando se hace un viaje largo, el peso que pueda llevar el coche está muy relacionado con el consumo extra de combustible que pueda tener . No solo se trata de una cuestión de espacio, sino que conducir con 100 kilos de peso que sean innecesarios puede provocar que el consumo de combustible se dispare.

Si el coche se utiliza habitualmente, es muy recomendable hacer un repaso de todo lo que hay en el maletero y dejar en casa aquello que no se use. Cuando se utiliza el coche como almacén, se está incrementando sin saberlo el consumo de combustible. Además, hay que saber que es muy peligroso viajar con carga en el habitáculo, sobre todo si ésta no está ubicada correctamente.