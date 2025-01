Un brote de piojos ha puesto en alerta a A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Tres de cada 10 escolares los padecen al menos una vez al año, pero es inusual que ocurra en estas fechas. Según informa Laura Queijeiro, el brote -que ha dejado en jaque a las farmacias- habría surgido en un centro educativo del municipio.

No es nada habitual que los brotes de piojos ocurran en invierno, ya que los meses favoritos son los estivales. Los parásitos se desarrollan mejor en un ambiente de calor y humedad. Las farmacias están registrando un aumento de las ventas en los tratamientos, champús y lociones para luchar contra los piojos.

Las farmacias han sido sorprendidas por un brote inusual de piojos en A Pobra do Caramiñal. Las ventas de los productos contra estos parásitos han aumentado y no hay suficientes para cubrir la demanda. Así, se han visto obligadas a pedir más existencias al almacén y han pedido a los padres un poco de paciencia. Los farmacéuticos han reconocido que no es fácil librarse de ellos.