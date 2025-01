En esta carta desde prisión, deja claro que todo lo que le hizo a su madre fue fruto de una enajenación mental: "Acabé haciéndole a mi madre lo que me decían las voces y lo que veía en mis alucinaciones. Solo una calada de un porro vale para que tenga visiones y oiga voces. No vivía la realidad tal y como es, sino que deliraba y tenía psicosis y paranoias".

Además, el 'caníbal de Ventas', también denuncia que cuando fue detenido nadie valoró su estado psicológico: "Después de mi detención no me llevaron a un hospital para hacerme una valoración psiquiátrica".

A su vez añade durante su carta, que tampoco se sintió bien defendido: "No me sentí defendido porque el abogado de oficio que me representó no hizo bien su trabajo".