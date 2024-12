El lotero de la Administración número 13 de Almería llevaba años escondiendo décimos por su barrio con el objetivo de repartir suerte entre sus vecinos. Jesús Ibáñez siempre ha tenido el deseo de que todos los que le rodean sean afortunados: “La verdad que la mirada que se le pone a la persona que le das un premio es como cuando una persona se enamora 100%. Ellos me miran a mí con ese amor”.

Tras recibir el alta el 20 de octubre, Jesús Ibáñez no duda en que los sanitarios que le intervinieron l e salvaron la vida : “El gordo este año me ha tocado a mí”. El lotero ha querido agradecer de la mejor manera posible su labor a todo el equipo que le intervino. Lo ha hecho a través de lo que mejor se le da: repartir suerte.

Jesús acudía de nuevo al hospital que le salvó a la vida para repartir 20 décimos con el número 08833 a todos los sanitarios que le atendieron: “Como yo me dedico a la suerte, iba de suerte en suerte y me encontré con un equipo que me estaba recibiendo con los brazos abiertos”. Cirujanos cardiovasculares, anestesiólogos, médicos intensivistas y enfermeros estuvieron acompañando en la operación a Jesús: “Cuando abrieron el corazón seguro que echaron una parte de ellos, porque yo ahora los quiero mucho”.