Sonia Fuster perdió a su padre tras la DANA y se vio obligada a abandonar la misa al enterarse que irían varios políticos

"En cuanto entraron los políticos, yo ya no estaba cómoda", detalla Sonia Fuster para 'Todo es mentira'

Juan Lobato, en exclusiva en 'Todo es mentira' tras su dimisión: "No creo que haya sido una trampa"

Hace tan solo un día, se celebró una misa en honor a las más de 200 personas que lamentablemente perdieron la vida a causa de la potente DANA que devastó varios municipios de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, este homenaje se ha convertido en el foco de las últimas noticias de la actualidad política, puesto que muchos afectados que han tenido que lamentar la pérdida de familiares, tuvieron que compartir el dolor con varias personalidades políticas. Todo esto provocó que muchas personas se fueran de la iglesia.

'Todo es mentira' ha conectado en directo con Sonia Fuster, una vecina de Picanya y de las muchas afectadas por la DANA que perdió a su padre y que se vio obligada moralmente a dejar su sitio vacío al ver a los políticos homenajear a las víctimas de las inundaciones.

La víctima de la DANA comenzaba la conexión explicando cómo se enteró de la llegada de los políticos a la misa: "Mi hermana, mi hija y yo recibimos la invitación para acudir a la catedral. No sabíamos en ningún momento quiénes iban a estar. Sabíamos que era para los familiares de las víctimas. Sí que sabíamos que iban a ir los reyes. Nos enteramos a última hora. Pero no sabíamos si iba a ir políticos o no".

Sonia decidió ir a la catedral pese al desconocimiento de si iban a ir políticos o no. Sin embargo, en cuanto se sentó y vio al president de la Generalitat, no pudo aguantar la tensión y decidió abandonar la iglesia. Así lo ha contado para 'Todo es mentira': "Fue ver el rostro de Carlos Mazón y, automáticamente, me levanté sin montar escándalo y respetando a todo el mundo. Para mí, fue una falta de respeto a mis sentimientos porque no quería compartir espacio con los que para mí son los asesinos de mi padre".