La emoción de Pepe y Lola, la pareja de Massanassa que toma el fresco y admira el trabajo de los voluntarios

“Los voluntarios estaban aquí para ver si podían sacar el tractor”, recuerda Pepe. “Como me dolía la pierna, me senté y al instante vino mi mujer y se sentó ”, añade.

Pepe y Lola pueden volver a tomar el fresco en la calle gracias a las labores de limpieza que están realizando en Massanassa. “Gracias a toda la gente que ha venido. Me hace llorar toda la gente joven que teníamos aquí”, afirma Pepe. Ellos se emocionan al ver cómo muchas personas jóvenes se acercan al municipio para ayudar. "Lo mejor es su solidaridad. Ellos siempre nos preguntan si nos pueden ayudar en algo", indica Lola.

“Muchísimas gracias. Me acordaré toda la vida y no solo nosotros, Massanassa también. Nos acordaremos de ellos”, dice Pepe conmocionado. “Sois maravillosos con la función que estáis haciendo”, subraya Lola, quien no duda en mandar un beso a todos aquellos que han demostrado que la solidaridad también puede aparecer en medio de las peores tragedias.