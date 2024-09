Primer juicio a una residencia de Alcoy por la muerte de 15 ancianos durante el covid: "Ni me despedí, ni lo vi"

Aunque fueron 74 víctimas , no todos los familiares han acudido a denunciar por diversas razones. Algunos no quieren revivir lo que ocurrió, otros no pueden hacer frente a los gastos y entre el resto, hay seres queridos que desconfian de la Justicia. En las primeras dos sesiones, declararán 11 testigos de la parte demandante y en las dos siguientes serán ocho de Quavitae y uno de Mapfre.

La madre de Elvira Guillén logró sobrevivir a la pandemia y sigue en la residencia. "La incertidumbre y el terror que viví porque vi las noticias y no sabía si era verdad o no", confiesa Elvira sobre aquel momento. Su progenitora podrá relatar cómo vivió este calvario. La falta de comunicación fue uno de los principales problemas, aunque influyó la escasez de personal y de medios para evitar la propagación. "Mi padre ni me despedí, ni lo vi y no sé si está en el ataúd", reconoce Silvia.