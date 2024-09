Caos en las universidades andaluzas: miles de estudiantes se quedan en lista de espera por un error informático

Andalucía atraviesa un polémico e inusual inicio de curso. Tal y como informa Ana Martín en el video, la comunidad andaluza ha reportado un error informático en las listas de acceso a las universidades , provocando la incertidumbre de miles de alumnos, que, a tres días del comienzo de curso, no saben si están dentro o fuera de la carrera.

Este ejemplo no es un caso aislado, miles de jóvenes se están viendo afectados esta semana ante tal situación. La Junta de Andalucía ha asegurado que el problema está solucionado a día de hoy y que el error se trata de un fallo en el algoritmo . La Junta ha mandando un mensaje de calma y ha confirmado que ningún alumno con una nota inferior le quitará la plaza a otro con mejor puntuación en la EVAU.

Aunque las declaraciones de la Junta incitan a mantener la calma, muchos se ven sobrepasados por la situación. “Hemos solicitado verlas físicamente (las listas de espera), pero por la Ley de Protección de Datos no nos dejan y ya no sabemos si ha habido un error del algoritmo o si realmente están matriculando a gente con menor nota que nuestros hijos”, expone en el video una madre de los afectados.

Hay también casos de alumnos que a pocos días del comienzo de curso no avanzan en las listas de espera a pesar de haber aprobado con creces la prueba de acceso a la universidad: “Tengo amigas en Sevilla que han intentado entrar en la carrera después de hacer un grado de dos años, superando la nota de corte y no avanzan en la lista de espera”, explica una jóven. Esto ha provocado que muchos estudiantes se hayan tenido que matricular provisionalmente en otros centros con el objetivo de no quedarse sin cursar nada este año.