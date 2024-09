Marcha multitudinaria en Madrid por un plan nacional contra el suicidio: "Hablar salva vidas"

Marta Nieto, autora del libro 'Habla', también ha narrado su experiencia sobre el suicidio. A los16 años intentó suicidarse: "Yo sufrí mucho bullying en el colegio, la autoestima se me mermó bastante y luego se me complicó con una enfermedad crónica". "Al no poder ir a clase, me vi encerrada entre la cama del hospital y la de casa", continúa explicando.