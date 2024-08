Caso Daniel Sancho: las claves de la sentencia por el crimen de Edwin Arrieta

La clave de esta sentencia será saber si los jueces consideran o no que planeó la muerte del cirujano Edwin Arrieta . Es decir, si hubo premeditación a la hora de cometer el delito. En función de esta respuesta, se podrá averiguar qué ocurrirá joven español de 30 años.

Una vez que se dicte la sentencia, todo dependerá de los recursos que ya han anunciado las dos partes. Si es condenado a pena de muerte, tendrá que pedir el perdón real para que no se ejecute. Si la sentencia es menor, podrá empezar un procedimiento para cumplir parte de esa pena en España. Y es que, pese a que no existe un tratado de expedición con Tailandia, sí existe un tratado de entrega. Este último no se aplica a delitos de pena de muerte o cadena perpetua.