La presencia de pulpo se dispara en Reino Unido mientras desciende en aguas gallegas

cuatro.com Cecilia Encinas, 13 SEP 2026 - 20:56h.

El cambio climático ha favorecido la presencia de pulpos al suroeste de Reino Unido, donde además cuenta con menos depredadores

Mientras que este cambio de distribución de la especie ha revolucionado las pesquerías inglesas, el negocio en las rías gallegas se puede ver abocado a desaparecer.

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Hace unos días se difundieron varias fotos de un pulpo abrazando la aleta de un delfín de Risso. La explicación para esa escena posiblemente esté en que el pulpo llegó hasta ahí para evitar que el delfín lo devorase. Pero lo importante de estas imágenes tomadas al sur de Reino Unido es que hace algo más de una década habrían sido impensables porque estos cefalópodos no se veían en aguas inglesas.

Un informe de una prestigiosa sociedad científica marina ha confirmado que, sobre todo desde el año pasado, la presencia de pulpos se ha disparado en esta parte del Atlántico. Al principio los pescadores ingleses no recibieron con buenos ojos a esta especie depredadora que se comía a los bogavantes que suelen capturar. Pero ahora está revolucionando las pesquerías inglesas coincidiendo con el descenso paulatino de las capturas de en las rías gallegas.

El calentamiento de las aguas gallegas, la razón

La razón de este cambio de distribución de la especie está en el calentamiento de las aguas gallegas por el cambio climático. El aumento de temperatura del agua no favorece la supervivencia de las crías de este cefalópodo, que además tiene pocos depredadores en aguas inglesas. Y así mientras el negocio prospera en Reino Unido, en Galicia se ve comprometido.

Para mejorar un panorama tan poco optimista hace falta inversión y restringir las capturas. España además es pionera en el hallazgo de técnicas de reproducción del pulpo, que ahora pueden ser clave para salvar el negocio del pulpo gallego.