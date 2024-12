La moción de censura contra el primer ministro francés sale adelante

El Nuevo Frente Popular y Agrupación Nacional clamaron en la Asamblea Nacional contra el primer ministro, Michel Barnier. “Hoy hacemos historia”, afirmó el diputado Eric Coquerel, miembro de La Francia Insumisa. Coquerel acusó a Barnier de no negociar con el Nuevo Frente Popular las reformas presupuestarias que necesita Francia. Aunque aseguró que sí planteó alguna concesión a la extrema derecha.

Marine Le Pen le recriminó a Barnier su "sectarismo" y "dogmatismo" y subrayó que Macron ha elaborado unas cuentas públicas que castigan a la clase media y trabajadora. "El presupuesto que rechazamos hoy no sólo incumple las promesas (del primer ministro). No tiene dirección ni visión. Es un presupuesto tecnocrático que sigue cuesta abajo, con cuidado de no tocar el tótem de la inmigración descontrolada", recalcó.