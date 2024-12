En Italia, nada ha vuelto a ser lo mismo desde el 25 de noviembre de 2023. Poco después de encontrar el cuerpo de Giulia, miles de mujeres salieron a la calle para pedir justicia. Las palabras de su hermana en televisión fueron cruciales para el cambio: ‘Él no era un monstruo sino un hijo sano del patriarcado ’.

"Todos hemos perdido como sociedad. No estoy ni más aliviado ni más triste que ayer o mañana. Es una sensación extraña", confesó Gino Cecchettin, el padre de la joven. “Se ha hecho justicia y lo respeto, pero deberíamos hacer más. La violencia de género debe combatirse con la prevención, enseñando (...) Como ser humano me siento derrotado, como padre no ha cambiado nada", añadió en una comparecencia ante los medios.