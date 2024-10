Enigmático incendio en India: un coche en llamas avanza sin conductor por la carretera de Jaipur

La carretera de Jaipur , en la India, fue el lugar donde aconteció el accidente. Un incendio sin control se propagó en un coche. El conductor pudo salir del vehículo que se encontraba envuelto en llamas. Mientras, el coche avanzó unos metros solo hacia un grupo de curiosos que observaba la escena con máxima expectación. Afortunadamente, el suceso no ha dejado ningún herido .

Según ' The Indian Express ', el conductor salió del coche al observar que el aire acondicionado expulsaba humo. Su sorpresa fue que al abrir el cofre, se encontró cómo el fuego se iba propagando poco a poco por el vehículo. Un grupo de viandantes y conductores se agolparon en la carretera de la calle Ajmer para contemplar cómo ardía el coche hasta que tuvieron que salir corriendo cuando el vehículo comenzó a avanzar hacia ellos sin nadie al volante. Muchos de ellos se bajaron de sus motocicletas para salvar su vida.

Las llamas provocaron que el freno de mano dejase de funcionar. Por este motivo, el coche pudo desplazarse sin necesidad del conductor. El vehículo embistió a una moto, pero no ha causado ningún herido. Finalmente, el coche frenó gracias a un quitamiedos próximo a la zona industrial de Sudarshanpura, pero las llamas no cesaron hasta que acudieron los equipos de emergencias. Aunque los bomberos llegaron al lugar del suceso inmediatamente, estos no pudieron hacer nada por el coche, que se hallaba absolutamente destrozado.