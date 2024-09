La crisis política entre Venezuela y España se agrava: el PP exige al Gobierno reconocer la “dictadura” de Nicolás Maduro

Más sutil se ha mostrado el Alto Representante de la diplomacia europea, Josep Borrel , que no ha entrado a valorar si Venezuela es una dictadura o no, pero sí que ha cuestionado la legitimidad democrática del Gobierno chavista porque dice haber ganado sin presentar pruebas.

“Las elecciones no las ha ganado Maduro y por lo tanto, ya lo he dicho, no reconocemos la legitimidad democrática de Maduro porque no reconocemos que haya ganado las elecciones”, ha dicho Borrel.