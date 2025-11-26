Los titulares del rey emérito a la televisión francesa

"Yo, realmente, he servido a España y a los españoles y a veces no he prestado atención a mi familia"

Asegura que de lo que se siente más orgulloso es de la Constitución y reconoce que le gustaría volver a España

El rey emérito Juan Carlos I ha asegurado que no se arrepiente de sus "errores" en el plano personal aunque confía en que los españoles le terminen perdonando, al tiempo que ha defendido la labor que está realizando su hijo, Felipe VI, a quien no ha dudado en definir como un "buen rey".

"Yo, realmente, he servido a España y a los españoles y a veces no he prestado atención a mi familia. Espero que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho", dijo el monarca al hacer balance de los momentos más destacados de sus 39 años de reinado (1975-2014), con motivo de la publicación en Francia a principios de mes de su libro de memorias 'Reconciliación'.

Quien fuera rey durante casi cuatro décadas ha ofrecido una entrevista a la cadena francesa 'France 3' en su exilio en Abu Dhabi con motivo de la reciente publicación en Francia de 'Reconciliación', sus memorias, en la que ha repasado su vida, empezando por su llegada a España, su relación con Franco pasando por la Transición y terminando por su abdicación y exilio.

El rey emérito reivindicó una vez más su paternidad de la Constitución española, su papel clave en la Transición democrática, su relación con Francisco Franco, con su hijo Felipe VI, con su padre Juan de Borbón y otros personajes históricos, y respondió de forma telegráfica a las preguntas sobre los escándalos económicos y amorosos que salpicaron la última parte de su reinado.

En la entrevista, realizada por Stéphane Bern y bajo el título 'Juan Carlos I: Las confidencias de un rey en desgracia', el rey emérito defiende su legado y en particular la Constitución de 1978, que asegura que es el logro del que se siente más orgulloso, y también reconoce una vez más su añoranza por España, pese a viajar una vez al mes para las regatas, y su deseo de regresar.

"Todos los hombres cometen errores, todo el mundo los comete", ha reconocido al ser preguntado sobre las informaciones que desde 2008 empiezan a aparecer en relación con él, como cuentas en Suiza, su relación con Corina Larssen o su viaje de caza a Botsuana, y las críticas que recibe por ello pese a haber sido quien dio la democracia a España.

"Estoy acostumbrado a escuchar de todo y cada persona puede pensar lo que quiera", ha señalado, esgrimiendo en su defensa que "todo está arreglado, todo ha terminado y estoy tranquilo", en referencia a que las investigaciones judiciales en su contra finalmente no prosperaron.

Preguntado sobre qué cree que ha pesado más entre los españoles, si las cuestiones del 'corazón' o las económicas, don Juan Carlos ha considerado que en España pesa "el dinero es más importante" aunque "todo es malo".

Ni arrepentimiento ni remordimiento

"¿Se arrepiente de algo?", le pregunta en este punto Bern. "No", responde rotundo el antiguo monarca. "¿Tiene remordimientos?", añade el periodista, a lo que este responde con otro "no" y agrega: "intento no tenerlos". Interrogado entonces si sería más cuidadoso de poder volver atrás, admite que "naturalmente que sí".

En cuanto al balance que hace de sus 39 años de reinado, Juan Carlos I defiende su labor. "He servido a España y a los españoles", en ocasiones en detrimento de no prestar atención a su familia, ha sostenido. "Espero que me perdonen y que los españoles comprendan lo que he hecho", ha añadido.

Respecto a lo que hizo, ha insistido en que Franco era plenamente consciente de que una vez fuera rey instauraría la democracia. "No fue fácil porque había muchas personas que pedían cosas", ha reconocido, asegurando que no tenía ningún plan sino que lo fue trazando junto con el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez.

"Hemos tenido cuidado de hacer las cosas bien", ha destacado, y junto con otras personas han trabajado para dotar a los españoles de una Constitución. Durante el proceso, el emérito ha asegurado que no tuvo dudas.

La Constitución y el 23F

"Con la Constitución di los poderes al pueblo, al Congreso", ha señalado. En este sentido, cuestionado sobre si no sintió la necesidad de reservarse algunos poderes, Juan Carlos I ha respondido tajante que "uno hace una democracia o no la hace". Al hilo, ha resaltado que también fue "valiente" la decisión de legalizar el Partido Comunista y ha recordado su relación con su líder, Santiago Carrillo, "un verdadero amigo y un verdadero colaborador".

El que fuera monarca también ha sido preguntado por uno de los momentos clave de su reinado: el golpe de Estado del 23F. Respecto a esta cuestión, ha considerado que el hecho de que hubiera recibido formación militar en los tres ejércitos hizo que tuviera una "autoridad moral sobre los militares". "Gracias a Dios todo salió bien", ha añadido.

En la entrevista también ha abordado su relación con Felipe VI, y su decisión de partir al exilio en agosto de 2020 con destino a Emiratos Árabes Unidos, donde aún reside. Según ha explicado, era de la opinión de que "un rey debe ser fuerte físicamente" y él tenía muchos problemas de salud y así se lo hizo ver a su hijo, quien le pidió que no abdicara.

"La cuestión principal era dejar a mi hijo libre, dejarle tranquilo para que hiciera su trabajo y reinara", ha sostenido, subrayando que si permanecía en España podría ser un "estorbo". "Tenía toda mi confianza", ha agregado, asegurando que está "muy contento" de lo que está haciendo el actual monarca.

Hay que apoyar a Felipe VI

Desde Abu Dabi, donde se grabó al entrevista, Juan Carlos I dijo que su mayor deseo es que su hijo, Felipe VI, al que calificó de "buen rey" y con el que mantiene "muy buena" relación, tenga "éxito y que España esté bien gobernada", pero indicó que está en "un momento muy difícil" por la situación política internacional y "hay que apoyarlo".

Aseguró que mantienen una relación "muy buena" y que se comunica con él. Admitió, no obstante, que le gustaría "verle más y con más frecuencia con sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía".

Volviendo a su abdicación el 18 de junio de 2014, el monarca consideró que fue la mejor solución por sus limitaciones físicas -"No me imagino, sobre todo en España, a un rey con muletas"- y por su convencimiento de que "siempre es mejor tener un rey más joven".

Sobre su marcha a Abu Dabi, en agosto de 2020, explicó que se trataba de dejar a su hijo "libre" y "tranquilo para hacer su trabajo y reinar", ya que si hubiese seguido en España, cree que "quizás podría haber sido un estorbo".

Juan Carlos I reveló en la entrevista que Francisco Franco conocía sus ambiciones democráticas y que cuando le preguntó si le ayudaría para el futuro, el dictador le respondió que tendría que hacerlo él y que lo único que le pidió en su lecho de muerte fue mantener la unidad de España.

Preguntado sobre si en algún momento sintió ser objeto de rivalidades entre Franco y su padre, Juan de Borbón, el rey emérito respondió: "Sí, a veces, tenía la impresión de ser como una pelota de pimpón".

Y confesó que sintió que traicionaba a su padre cuando aceptó ser rey, pero de Juan de Borbón destacó que fue "un consejero fantástico y un amigo después", en su edad adulta. "Lo quise muchísimo, y tengo una sensación de que me ha acompañado desde entonces", añadió.

De ese período final del franquismo, el soberano develó que el dictador chileno Ausgusto Pinochet le pidió seguir "como Franco" cuando este falleció, pero que él hizo "lo que los españoles verdaderamente querían".

"Nunca dudé" durante la Transición

"Nunca dudé" durante la Transición, afirm�ó Juan Carlos I, quien aseguró que lo importante durante ese periodo fue "no tener miedo", "avanzar y ser valiente".

En ese camino hacía la democracia tuvo una alusión especial para el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, quien le ayudó "mucho" con un discurso en el que decía "que había que abrirse al futuro", así como al que fuera presidente de las Cortes (1975-1977), Torcuato Fernández-Miranda, y el presidente del Gobierno (1976–1981), Adolfo Suárez.

No tenían "un plan", dijo, pero juntos intentaron "hacer bien las cosas".

El rey emérito se refirió también al líder comunista, Santiago Carrillo: "Era un verdadero amigo y un verdadero colaborador".

Otro momento clave de su reinado fue el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, del que destacó su discurso televisado para defender la Constitución y dar "una sensación de seguridad a los españoles".

"No había autoridad civil. Entonces lo pude hacer militarmente (...). Porque realmente tenía autoridad moral sobre los militares. Siempre estuve cerca de ellos y realmente veían en mí a un líder", dijo sobre su orden de defender el orden constitucional.

Finalmente, espera volver, pero dice que está bien en Abu Dabi, y que dependerá "de la situación y del momento".