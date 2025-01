Como este experto analizaba a lo que preocupa en Davos con respecto a España , según lo que se ha publicado en 'La Vanguardia, es que los principales riesgos para nuestro país a corto plazo son económicos: "De España se habla menos de lo que nos dicen, va a venir el presidente Sánchez hablando de lo bien que nos va a España y se lo toman con ciertas reservas. No hay tanta importancia como se nos está explicando , tiene su importancia, pero no es tan relevante".

"No estamos creciendo adecuadamente, no estamos construyendo el futuro adecuadamente. Va a ser un problema, no preveó un crecimiento sostenido porque no lo estamos construyendo así", decía este experto.