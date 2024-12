Irene Montero, tras criticar que el Gobierno haya galardonado a Meloni: ''El PSOE debería dejarle algo al PP''

A Irene Montero no le ha sentado nada bien que el Gobierno español le haya otorgado la Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Giorgia Meloni y la política se ha pronunciado, sin dudarlo, escribiendo textualmente: ''El PSOE condecora a una fascista con la que ya gobierna en Europa después de haber votado a favor de los candidatos de Meloni y Orban. Y eso que pedían el voto para frenar a la extrema derecha… Con este PSOE no hace falta PP”.

''Lo que creo es que el PSOE debería dejarle algo al PP. No me parece que sea razonable que un gobierno que ha sido elegido para hacer políticas progresistas y respetuosas con los derechos humanos pase de hacer campaña pidiendo el voto para que no gobierne la extrema derecha a votar a favor de la extrema derecha en Europa y que Teresa Ribera esté en la Comisión Europea gracias a los votos de Meloni y Orban, gobernar juntos en Europa y además a condecorarla'', critica Montero el papel del PSOE.