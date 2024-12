Sobre si le ha llegado a afectar, Enric Juliana responde: "Aquí hay un intento de delimitar el derecho a la información, porque lo que se pretende decir es que esto no existe. El público, los ciudadanos, las personas... que siguen los medios de comunicación saben que ha habido una comunicación a Hacienda reconociendo dos delitos. Lo que se nos pretende decir es que de esto no se puede hablar. Cuando alguien busca y persigue que la autoridad judicial establezca que de algo no se puede hablar, bajo mi punto de vista, lo que se está intentando es limitar el derecho a la información".