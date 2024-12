Entrevista exclusiva de Bárbara Rey en el programa ‘¡De Viernes!’, de Telecinco

La artista ha revelado también el motivo de su chantaje, reconoce que estaba pasando por un mal momento económico y se lo contó al entonces rey, Juan Carlos I. “Llamaba a este sitio, llamaba al otro por ver si me daban trabajo”, cuenta, “me iban a quitar la casa y yo se lo dije al rey para ver si reaccionaba y nada”. Es entonces cuando le llegan dos ofertas de trabajo en televisión, algo que trunca poco después. “Yo hablo con Sabino Fernández Campos y me dijo que no tenía nada que ver, es el rey el que no quiere que trabaje en televisión”, revela, “ahí es cuando le grabo. Vinieron a mi casa a instalarme unas cámaras”.