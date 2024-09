‘Mejor en bus que en lambo’: el mensaje de la campaña del Gobierno para fomentar el transporte público

Siguiendo esa estela, a ritmo de trap , el cantante se dirige al resto de la población con frases como “yo se que eres inteligente, en transporte público se mueve mi gente. Te libras de atascos y sale barato. 600 euros te ahorras al año. Y a nuestro planeta le quitas el daño. Viajar en bus no es bajarse al barro. Tardas la mitad que en tu propio carro". El vídeo, también, defiende la puntualidad del autobús o del cercanías, que ha recibido muchas quejas en Madrid o Barcelona.

"Me gustaría pedirles a los alcaldes que no se dejen llevar por el oscurantismo anticlimático de algunos partidos políticos que desmantelan carriles bicis y zonas peatonales, incluso cuando ya han llegado las ayudas de Europa y han sido pagadas precisamente por los fondos 'Next Generation'", ha defendido.