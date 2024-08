El PP culpa al Gobierno de dejar escapar a Carles Puigdemont y el TSJC pide un informe a los Mossos

El nuevo Govern, que ha tomado posesión de su cargo este lunes , no gusta a Alberto Núñez Feijóo, que considera el 'cupo catalán' un desafío histórico para España. Además, desde el Partido Popular acusan al Gobierno de dejar escapar a Carles Puigdemont como pago a la presidencia de Pedro Sánchez. La fuga del líder de Junts ha supuesto el desprestigio de los Mossos d’Esquadra cuya cúpula se prepara para una renovación inminente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido un informe a la policía catalana.

Aunque Feijóo no ha llegado tan lejos, otros portavoces del PP han dicho que la fuga de Puigdemont fue fruto de un pacto con el Gobierno. “La actitud del Gobierno mirando para otro lado, el episodio de no detención de Carles Puigdemont para el Partido Popular no es una dejación de funciones, sino que es un pacto político en toda regla”, afirma Carmen Fúnez, vicepresidenta de organización de partido.