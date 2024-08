¿Adiós a las llamadas comerciales?: el Gobierno prohibirá contratar la luz por teléfono salvo si es iniciativa del consumidor

Aunque en teoría hay una ley que prohíbe las llamadas comerciales, estas llamadas se siguen produciendo. Hace algo más de un año entró en vigor una ley que prohíbe estas llamadas para vender servicios, a no ser que el consumidor dé su consentimiento, pero el problema es que no se prohíben expresamente las contrataciones por teléfono, solo prohíbe la publicidad. Por lo que las comercializadoras se acogen a ello y siguen llamando para hacer ofertas.

En cualquier caso si se reciben llamadas publicitarias sin consentimiento se puede denunciar y se debe hacer, pero al final es más cómodo bloquear el número. Esto es que se hace en la mayoría de los casos. Desde las asociaciones de consumidores sí aconsejan que se denuncie, aunque reconocen que esta ley no está teniendo buenos resultados.

“La prohibición de las llamadas comerciales no solicitadas expresamente por el usuario está siendo un fracaso porque no hay denuncias, hay muy pocas denuncias de los consumidores que no saben a quién ni cómo acudir”, explica Rubén Sánchez de FACUA, “creemos, además, que se debería extender al resto de productos y servicios sobre todo de telecomunicaciones que es el segundo servicio objeto de spam telefónico”.