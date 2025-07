La artista confiesa que es una buena época para los artistas latinos

PontevedraPrimer concierto de Jennifer López en su gira ‘Up All Night’ por nuestro país, y la expectación ha sido máxima. Muchos han esperado durante horas a las puertas del parque de Tafisa, en Pontevedra. Según informa Adriana Seara, algunos incluso han pasado aquí la noche para poder ver al artista en primera fila. El calor no ha podido con las ganas y la cola ha sido kilométrica. Muchos han confesado que fue una sorpresa que la artista iniciase en esta localidad su recorrido por el país.

Cerca de 20.000 fans disfrutan de la música de Jennifer López. La artista confiesa que es una buena época para los artistas latinos: “Creo que estamos en una época dorada internacional para los artistas latinos. Hemos trascendido de tal manera que ahora el mundo entero es nuestro mercado”.

Pontevedra vive el primer concierto de Jennifer López

El Parque de Tafisa, en Pontevedra, vive el inicio de la gira internacional que la llevará este verano a 19 ciudades de Europa y Asia, siete de ellas españolas. La cantante asegura que su único objetivo es que sus fans disfruten y bailen hasta que no les aguante el cuerpo. “Hay mucho baile y coreografía, mucha energía y mucha emoción”, confiesa.

“Siempre intento ponerle mucho corazón, así que hay muchos momentos diferentes en el espectáculo. Ese es siempre mi objetivo: llevar a mi público en un viaje, y estoy muy emocionada porque vean esta nueva versión de mi espectáculo”, reconoce. En el concierto estárán algunos de sus temas más conocidos, como ‘Let’s get loud’, ‘Waiting for tonight’, ‘On the floor’ o ‘Get right’, y otros de su último álbum de estudio, ‘This is me… Now’ (2024).

“Se trata de tener confianza, ser despreocupado y un poco travieso", afirma la artista

La incógnita que queda en el aire es si cantará alguna de las seis nuevas canciones que presentó la semana pasada en un evento exclusivo con fans. “Como artista, siempre hago lo que siento en lo que se refiere a la música. Siempre son como capturar un momento y esto no es diferente”, afirma sobre sus nuevos temas.

La artista reconoce que está en una era de libertad: “Se trata de tener confianza, ser despreocupado y un poco travieso, pero también de florecer. Florecer hacia quien eres, ser quien eres sin complejos, ser dueño de cada parte de ti mismo y celebrarlas. Eso es para mí de lo que trata este verano, esta gira y también de lo que trata la nueva música”.

Después de Pontevedra, la estadounidense pasará por Cádiz (10 de julio), Fuengirola (11 de julio), Madrid (13 de julio), Barcelona (15 de julio), Bilbao (16 de julio) y Tenerife (18 de julio). Durante el verano llevará su gira por ciudades de Hungría, Italia, Turquía, Polonia, Rumanía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Kazajistán, Uzbekistán y Armenia.