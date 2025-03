Durante la entrevista con Noticias Cuatro ha demostrado que ha pasado página y se lo toma todo con mucho humor. Asegura que el cardado le salvó la vida o que en realidad no le lanzó el giratutto. “Me empujó la capa de ozono de Cáceres, que estaba hasta el coño de que me echara tres litros de laca”, bromea.

Explica también que ha experimentado el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. “Dejé de ver, y a los tres días veía como un helecho fluorescente que se movía -explica-. Luego venía una bolsa de plástico transparente que bajaba. Se lo dije a la doctora. Me respondió: ‘Es normal. Cuando el ojo no ve, el cerebro manda rellenar la visión. Hay gente que lo rellena con bichos y se vuelve loca”.

El mediático batacazo le dejó sin conocimiento tres minutos y medio, en el transcurso de los cuales la sangre dejó de regar los globos oculares. “Cuando me dicen que a lo mejor no puedo volver a ver, pensé que prefería estar muerto”, apunta. Los doctores que lo atendieron le confesaron que no había tratamiento y que mejorar dependía de él. “¿Qué iba a hacer, morirme de pena? Pues tirar para delante”, dice.

Durante su lenta recuperación ha concluido que la dolorosa peripecia no fue casual. “La vida me paró”, asevera. “Mis aficiones son mi medio de vida, y no te das cuenta de que estás todo el día trabajando y eres una ‘working girl’. Empiezas a no pensar. No pensé dónde situé el giratutto. No estaba centrado. A veces la vida te da toques para que pares”.