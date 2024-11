Francisco J. Tapiador, sobre la DANA de Valencia: “Esta desgracia puede volver a suceder el año que viene”

¿Qué debemos hacer para evitar que se repita la tragedia de Valencia? Es lo que le hemos preguntado a Francisco Javier Tapiador, una de las personas que más ha trabajado en el estudio de la precipitación en España. “Presas en la cabecera de los ríos y encauzamiento del agua”, es su escueta respuesta. Acto seguido admite que su ejecución es complicada, y más en el actual clima político, muy cortoplacista. “Pero esto no es una cuestión política" , avisa Tapiador, "los políticos tienen que hacer caso a los técnicos”.

Para Tapiador la obra pública en los cauces es muy crucial, aunque no necesaria en todos los casos. “Valdría con no construir en zonas inundables y hacer una alerta a tiempo”, explica. Denuncia que en España se ha construido mucho en zonas inundables. “Hay leyes que lo prohíben, pero en nuestro país buscamos que no se cumplan”, revela.