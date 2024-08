Noticias Cuatro | Edición 20 horas, vídeo íntegro a la carta (04/08/24)

El tenista español Carlos Alcaraz se quedó tocado tras la derrota este domingo en la final olímpica ante Novak Djokovic, entre lágrimas y dolido, aunque también tranquilo por haberlo "dado todo", mientras que el serbio se emocionó como pocas veces en su exitosa carrera al lograr su objetivo del oro en Paris 2024. "Es complicado. Hemos luchado un partido de casi tres horas. En dos 'tie-breaks', he tenido opciones y no las he aprovechado", dijo tras romper a llorar y recomponerse como pudo, en la entrevista a pies de pista.