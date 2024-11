El momento más surrealista de Juana Acosta con su vibrador en un aeropuerto: "Nunca entendí por qué pasó"

La actriz rompía el hielo entre nuestros invitados, contando el mal momento que le hizo pasar su vibrador en un control de seguridad del aeropuerto: " Me pasó hace veinte años, empecé a viajar muy jovencita . Estaba pasando el control con mi maleta pequeña y decidieron que me lo iban a revisar, abro mi maleta y empiezo escuchar algo vibrar... se encendió mi mejor amigo".

Situación en la que nos contaba que "se empezó a poner nerviosa", trataba de apagarlo, pero finalmente el de seguridad lo sacó de la maleta: "Me lo dio para que lo apagara porque él no tenía ni idea y todo el mundo a mi alrededor me miraba " . Y cómo solventó este momento: "Lo cogí, lo apagué, lo metí en su bolsita y lo guardé en la maleta. Nunca entendí porque se activó, en el momento que abrí la maleta ya vibraba, yo creo que venía encendido de antes".

Juana nos confesaba que su mejor amigo no sigue con ella "porque ha ido evolucionando " y "ahora ya está en otras cosas mucho más interesantes". Chenoa también hablaba sobre esto: "Yo también tengo a mi mejor amigo, es fucsia y es muy mono. Me cae muy bien".

"A mí también me revisaron la maleta. Me encanta el café y me traje café de Colombia", nos contaba Chenoa, que explicaba que cuando estaban entrando en el avión un policía me dice que abra la maleta: "Me la abrieron donde estaba todo el pasaje que iba a entrar. Empezaron a sacar todo, donde había tangas y sujetadores y agujereaban lo del café por si llevaba otra cosa porque supuestamente camufla el olor. Me hicieron un desastre y todo el mundo vio mis bragas".