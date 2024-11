El día que pillaron a Niña Pastori yéndose sin pagar de un bar: “Me quedé blanca”

Niña Pastori: "Estaba acostumbrada en San Fernando a que siempre pagaban mis padres"

Susana Abaitua, Dani Fernández y Niña Pastori han visitado 'Martínez y Hermanos', donde unas preguntas que han contestado es si "alguna vez han hecho un 'simpa', momento en el que la cantante ha contado la situación que vivió en un restaurante hace años.

"Me vine muy jovencita a Madrid, con 17 años, era la menor de cinco hermanos y estaba acostumbrada en San Fernando, en mi tierra, a que siempre pagaban mis padres y yo no estaba acostumbrada", nos explicaba Niña Partori para contextualizar el motivo por el que le pasó esto.

La cantante dejaba claro que ella nunca ha hecho un 'simpa' siendo consciente, pero sí una vez casi se va sin pagar de un restaurante: "Ya en Madrid, me quedaba enfrente de Atocha y al lado había un bar en el que se comía de menú, me voy un día a comer y como no estaba acostumbrada, comí, me levanté y me fui".

"Cuando llegué a la puerta me dijo el hombre: 'Perdona, señorita, tiene usted que pagar", contaba Niña Pastori

Asegurando que pasó muy mal rato con esto porque, realmente, esto le pasó sin darse cuenta: "Pasé una vergüenza... yo iba allí siempre. Cuando llegué a la puerta me dijo el hombre: 'Perdona, señorita, tiene usted que pagar' y me quedé blanca, muerta. Yo no estaba acostumbrada, me descompuse".

Los 'simpa' de Susana Abaitua y Dani Fernández

Además, la actriz Susana Abaitua afirmaba que no ha hecho algún 'simpa' como tal, pero si cuando era joven, iba a un lugar de pintxos cuando era el momento del recreo del colegio no decía la verdad con los que se había comido: "Ahora no lo haría, pero cogía y luego cuando me preguntaban mentía en la cantidad de pintxos que me había comido".