La fiesta de Patricia Conde en su casa que se le fue de las manos: “Llegó la policía”

"Hace muchos años yo hacía un programa que se llamaba 'Sé lo que hicisteis' y los viernes cuando terminaba el programa me gustaba invitar al equipo, a todo el mundo y con quien quisieran venir a mi casa. Había gente que yo no había visto en mi vida ", nos contaba Patricia.

Valeria Ros nos afirmaba que a ella también se le fue una fiesta de las manos y fue con 13 años: "No sabía decir que no, le dije a una amiga que no estaba mi madre, esa amiga se lo contó a otra amiga y todo el pueblo acabó viniendo y me destrozan la casa entera".