Pedri explica el motivo en 'Martínez y Hermanos' de por qué no sigue a Curbasí en Instagram

El presentador ha comenzado hablando con el jugador del Fútbol Club Barcelona y Pedri se ha sorprendido mucho cuando Dani Martínez le ha revelado que no seguía a un compañero suyo en Instagram. Antes de eso, el presentador le ha mostrado un vídeo de Pau Cubarsí en donde le preguntaban con quién se llevaba mejor en el vestuario.

El jugador de fútbol respondía que tenía relación con Lamine Yamal, Pedri y Gabi. Sin embargo, Dani Martínez le ha dicho de una forma bromista a Pedri que no se llevaban tan bien, ya que ha descubierto que no sigue a Cubarsí en la red social . "Ni lo sabía", ha contestado inmediatamente el deportista.

Cuando Pedri ha dado a seguir a su compañero, el plató ha comenzado a aplaudirle. "¡Ya sigue a Pau Cubarsí!", ha chillado el presentador. Sin embargo, Dani le ha querido enviar un audio a Pau para informarle de lo que había sucedido: "Que sepas que Pedri no te seguía e incluso te tenía bloqueado, que a mí no me gusta meter mierda, pero te tenía bloqueado".