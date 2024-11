La 'llamada de emergencia' más surrealista de 'Lo sabe, no lo sabe': "Veo que no has entendido el juego"

Xuso Jones pasea por las calles de Valladolid en la búsqueda del próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' que acepte concursar y optar a ganar hasta 50.000 euros.

El presentador se fija en un viandante que lleva una bolsa de Miguelitos y le deja entrever que quiere uno. Este ciudadano, comparte con Xuso y el equipo estos deliciosos pasteles y le ofrece concursar en 'Lo sabe, no lo sabe' por su amabilidad. Pedro acepta y se convierte en participante oficial del programa.

El siguiente viandante no tenía que conocer cuál es la capital de Mongolia para hacer ganar a Pedro. El concursante señalaba a un señor mayor y Xuso le hacía la pregunta. El anciano no conocía la respuesta: "Ulán Bator" y hacía ganar a Pedro 400 euros más.

La ronda siguiente la cosa comenzaba a complicarse, Pedro se confundía y elegía a un viandante que contestaba correctamente la pregunta, en vez de fallarla. Por este motivo, se veía obligado a usar 'la llamada de emergencia'. En esta conexión, hablaba con Carlos Mariano , su cuñado, que no sabía la respuesta y hacía ganar a Pedro.

Es justo en esta llamada, cuando vivíamos el momentazo del programa y Carlos Mariano tras no responder a la pregunta y provocar que Pedro ganase la prueba, pedía perdón a su cuñado: "Me has pillado un poco fuera de juego, lo siento".