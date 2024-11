Las carcajadas de Xuso Jones y una concursante tras perder la pegatina como participante de 'Lo sabe, no lo sabe': "No tengo el nombre"

Xuso Jones comienza un nuevo programa de 'Lo sabe, no lo sabe' en busca del próximo concursante desde las mismísima Giralda de Sevilla. Justo en ese momento, pasa un coche de caballos con cuatro mujeres y el presentador ofrece a una de ellas participar y optar a ganar hasta 50.000 euros.

Rebeca, la única mujer rubia de la calesa, se levantaba rápidamente y aceptaba participar en 'Lo sabe, no lo sabe'. Tiene 32 años y es administrativa.

Con este efusivo abrazo, la pegatina de Rebeca se caía al suelo y la concursante la recogía y se la volvía a pegar. Mientras recorría las calles con Xuso buscando a otro concursante, esta pegatina de 'Lo sabe, no lo sabe' parece que tenía vida propia y es que se despegaba en innumerables ocasiones provocando ataques de risas continuos de Rebeca y Xuso Jones. Tanto es así, que una de las veces Rebeca ha pisado la pegatina y no la encontraba: "He perdido el nombre".