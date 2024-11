El susto de la prima de una concursante al no reconocer la voz de Xuso Jones: "Escúchame, no te pongas nerviosa"

Xuso Jones busca al próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' por las calles de Bilbao bajo una fuerte lluvia. Al presentador le llama la atención dos chicas que le graban con el móvil y se acerca a ellas para ofrecerles participar y aspirar a ganar hasta 50.000 euros. Ambas aceptan, Eukene y Kelly se convierten en las nuevas concursantes.

En las primeras rondas, estas dos bilbaínas tenían suerte y elegían de manera correcta a los viandantes que debían responder o no, de manera correcta, las cuestiones que planteaba Xuso Jones. Sin embargo, al llegar a la ronda de los 600 euros, en una canción de Rosalía en la que ella dice: "Yo no soy, ni voy a ser tú...". pero la viandante no sabía como continuaba la letra de la composición y Eukene y Kelly perdían esta oportunidad.