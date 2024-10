Xuso Jones, alucinado al ver a un concursante convertido en una drag queen: "¡Qué fantasía!"

El presentador de 'Lo sabe, no lo sabe' pasea por las calles de Albacete en busca del próximo concursante. Un chico con bigote llama la atención de Xuso Jones y se acerca para ofrecerle concursar y ganar dinero. Este viandante se llama Fernando y acepta concursar en 'Lo sabe, no lo sabe'.

Antes de comenzar con las preguntas, Xuso Jones pregunta a Fernando a qué se dedica y él le confiesa: "Soy drag queen, aunque yo prefiero decir travesti, me llaman Janelle Mercury". En ese momento, el presentador se quedaba muy sorprendido y pedía al invitado transformarse y concursar como Janelle Mercury.

El equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' aprovechaba este parón para comer, mientras Fernando se convertía en Janelle. Tras unos minutos, hacía su reaparición estelar Janelle y Xuso Jones alucinaba al verla: "Madre mía, pero qué fantasía es esta, ahora mismo te voy a cambiar el papelito".

Janelle Mercury no tenía suerte a sus ayudantes para ganar el premio de 'Lo sabe, no lo sabe' y hacía la llamada de emergencia a su amiga Lola. A la pregunta de qué civilización precolombina erigió la ciudad de Chichén Itzá, Lola admitía no conocer la respuesta y Janelle perdía el dinero ganado.