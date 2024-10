Una concursante se planta y decide no jugar a la pregunta multiplicadora: "Más vale pájaro en mano que ciento volando"

'Lo sabe, no lo sabe' con Xuso Jones quiere seguir repartiendo dinero. El destino elegido para buscar al próximo concursante, es Valladolid. El presentador, con miedo de salir volando por el temporal, recorre sus calles en busca de un participante.

Dos señoras muy bien vestidas que miran un escaparate, llaman la atención de Xuso Jones, que se acerca para ofrecerles participar. Son madre e hija y alucinan al ver a Xuso , pero finalmente es solo la madre, Ana, la que acepta participar y ganar dinero en 'Lo sabe, no lo sabe'.

La siguiente pregunta era televisiva sobre el nombre del celador más querido de 'Médico de Familia' y Ana debía de buscar una persona que no lo supiera: "Vamos a ir a por una persona joven", decía la concursante. Rápidamente señalaba a un joven que pasaba por allí, que aceptaba participar y fallaba la respuesta. Rosa conseguía ganar otros 400 euros.

En las rondas siguientes Ana ha sabido muy bien elegir a los transeúntes que pasaban por allí y que debían o no responder de manera correcta a las preguntas de Xuso Jones. Al llegar a los 1.000 euros acumulados, el presentador ofrecía a Ana plantarse o multiplicar esa cantidad y jugársela a una última pregunta final. La concursante ha preferido elegir por el valor seguro y se iba a casa con los 1.000 euros ganados: "No me arriesgo, más vale pájaro en mano que cientos volando".