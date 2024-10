La curiosa afición de una concursante que ha sorprendido a Xuso Jones: ''Tengo más de cinco mil...''

El concurso de Ángeles no empezaba del todo bien y ya en la primera pregunta tenía que hacer uso de la llamada de emergencia, pero la persona al otro lado del teléfono también fallaba y la concursante no conseguía remontar. Después de varias preguntas, Ángeles no conseguía superar la barrera de los 400 euros y decidía no jugárselos a una última pregunta multiplicadora.

''Yo soy una tía muy atrevida para todo, pero hoy no me voy a atrever, hoy no me la juego. Prefiero quedarme mis 400 euros que nada'', y Ángeles decidía plantarse e irse a casa con el pequeño premio, pero no sin antes pedirle a Xuso Jones un botón de su camisa: ''Yo me parto la camisa como Camarón'', gritaba el presentador y se arrancaba el botón para dárselo a la divertida concursante.