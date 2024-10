El momentazo que tiene una concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' con un ciclista: "¡Esto no tiene cinturón de seguridad!"

" Tengo tres niños. Trabajo. En casa somos familia numerosa . No tengo tiempo ni para aburrirme. Una vida muy entretenida.", cuenta Mamen a Xuso para conocerla un poco más mientras buscan a la persona que no se supiera la segunda pregunta.

La vista de Mamen para elegir transeúntes iba a la perfección. La concursante eligió a las personas perfectas para que supieran o no todas las respuestas a las preguntas que iba lanzando el presentador. Sin embargo, no consigue alcanzar los 600 euros a la primera al no dar con el chico indicado que se supiera el número exacto de países en África que empiecen por la palabra 'Guinea'.

Aunque Mamen no haya conseguido superar la tercera ronda, cuenta con la 'llamada de emergencia'. Es entonces cuando Xuso Jones le sugiere a la persona que ha fallado la pregunta que se lleve a la concursante a "un sitio más tranquilo". El transeúnte no se lo piensa dos veces, monta a Mamen en una 'Cargo Bike' y se produce uno de los mejores momentazos de 'Lo sabe, no lo sabe'. "¡Esto no lleva cinturón de seguridad!", exclama la concursante mientras circulan por las calles del centro de Cádiz.