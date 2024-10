Xuso Jones se queda sin palabras ante la propuesta de una concursante: ''Es la primera vez que me lo piden''

Valencia era la ciudad elegida por el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' para dar con el próximo concursante del concurso de preguntas y respuestas de Cuatro. Lo que no se esperaba el presentador es que en esta ocasión el concursante le encontrase él y no al revés como suele ocurrir normalmente.

Tamara , una joven de 24 años documentalista y estudiante de marketing, se acercaba a Xuso Jones : ''¿Estás buscando gente?'', y el presentador se lo explicaba: ''Estamos buscando gente para concursar en 'Lo sabe, no lo sabe' y aquí estoy dándome un garbeo''. ''Si quieres te acompaño'' , respondía Tamara y el presentador se quedaba sin palabras: ''Es la primera vez que me hacen una proposición así'', y tras la charla Tamara se lanzaba a jugar junto a Xuso.

Después de deliberarlo un poco, decidía plantarse y no multiplicar la cantidad: ''Me habría gustado llegar hasta el final, pero siento que estoy yendo un poco mal y lo tengo aquí ya. Creo que me lo voy a quedar'', y tras su reflexión, Tamara decidía no jugársela, se plantaba con los 600 euros y abandonaba el concurso muy contenta por haber tenido la oportunidad de jugar junto a Xuso Jones.