Un concursante se lleva 10.200 euros gracias al fallo de una viandante: ''Nunca un arma había dado tanta alegría''

Hasta el Mercado de Abastos de Cádiz se ha ido Xuso Jones junto con el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' para encontrar al próximo jugador del concurso de preguntas y respuestas de Cuatro. Allí se encontraba el presentador a Edu, un joven rapero de 36 años que se animaba, sin dudarlo ni un segundo, a concursar junto con Xuso Jones.

Al principio del concurso Edu no gozaba de una muy buena suerte, en un momento dado la persona a la que elegía para contestar fallaba y le hacía perder los 600 euros. El concursante aprovechaba la llamada de emergencia, pero tampoco tenía suerte porque su amigo no le cogía el teléfono por lo que se quedaba estancado de nuevo en la posibilidad de ganar 600 euros.