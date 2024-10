Xuso Jones se pega la carrera de su vida para encontrar a su concursante: "¡Espera...!"

Xuso Jones se desplaza hasta la ciudad de Vitoria Gasteiz para conocer a Carla , la siguiente concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'. Al canto de 'No dejes de soñar' de Manuel Carrasco y en las escaleras mecánicas, el presentador se encuentra con la futura concursante del programa. Xuso, en cuanto descubre que la persona desearía que le tocara la lotería, corre escaleras abajo para conocerla e invitarla a jugar a 'Lo sabe, no lo sabe' . "¡Espera! ¡Que te va a tocar la lotería!", grita Xuso Jones.

Carla, una técnica administrativa de 33 años no se lo piensa dos veces en participar en 'Lo sabe, no lo sabe' y comienza con la primera pregunta por la que podrá luchar por sus primeros 200 euros. "Tradicionalmente, ¿qué objeto lleva sobre la cabeza el personaje que aparece en la carta número doce de la baraja española?, le formula Xuso Jones a la concursante. Carla consigue elegir bien a su primera persona y se lleva los 200 euros .

El buen ojo de Carla también hace llevarse los 400 euros al conseguir dar con el transeúnte adecuado que no se supiera el mote que recibe el rapero estadounidense Marshal Mathers. De hecho, la persona que no ha acertado la segunda pregunta, ya se había hecho a la idea de que era el elegido para fallarla.

Sin embargo, la suerte de Carla parece no sonreírle en la tercera pregunta , puesto que no consigue escoger a la persona indicada para acertar el nombre del país cuya capital era Kingston. Nuestra concursante se ve obligada a hacer la llamada de emergencia y elige a su novio, quien acierta la tercera pregunta y se lleva los 600 euros.

De hecho, Carla le cuenta a Xuso Jones lo que tiene que hacer la concursante para llamar la atención en un karaoke: "No es la canción lo que le gusta a mis amigas. Cuando estamos en el karaoke, como mi voz no es muy buena, tengo que llamar la atención con algo que lo pete y me calzo un spagat porque de pequeña hacía ballet", explica la concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'.