Xuso Jones alucina al escuchar la chirigota del concursante: a uno que era de Cádiz lo abrazamos de la emoción...

Xuso Jones se desplaza hasta el maravilloso e icónico 'Gran Teatro Falla' de la ciudad de Cádiz para encontrar a Sergio y Estela , una pareja que está festejando su aniversario dando una vuelta por las calles de la ciudad andaluza. Ambos aprovechan que están celebrando su año de casados y deciden participar en 'Lo sabe, no lo sabe' .

Mientras tratan de buscar a la segunda persona para conseguir pasar la ronda, Sergio tira de creatividad y le lanza un chiste a nuestro presentador : "Yo con el Google Maps... Me llevo 'maps". "Has dejado el listón de los chistes...", cuenta Xuso Jones a Sergio.

Aunque el repertorio de chistes de Sergio no sea muy bueno, sí tiene un buen ojo para elegir al candidato perfecto para saber o no las preguntas. Al igual que con la primera ronda, nuestro concursante se acaba llevando los 400 euros al dar con el transeúnte que no supiera la respuesta.