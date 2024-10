Xuso Jones, ''secuestrado'' en un autobús mientras buscaba concursante: ''Qué susto me he pegado''

Por las calles de Madrid buscaba Xuso Jones al próximo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' , algo que no le resultaba nada, pero nada fácil. El presentador decidía que la persona que le siguiese la letra de una canción se convertiría en concursante, pero se lo ponían muy difícil.

Tras parar el autobús y bajarse de él, Xuso gritaba al conductor: ''Caballero, que me ha pegado un susto que me muero. Pensaba que me quedaba ahí. Madre mía, qué susto me he pegado equipo'', y provocaba las risas de todos los viandantes de las calles de Madrid.