Una pareja pierde el AVE a Sevilla por jugar a 'Lo sabe, no lo sabe', pero ganan mil euros: "Ahora ya da igual"

Xuso Jones ha viajado hasta Málaga para recorrer las calles de Torremolinos . El presentador de 'Lo sabe, no lo sabe' ha paseado por una calle donde había bastantes terrazas y se ha encontrado con una pareja que iba andando con algo de prisa. Xuso Jones les ha parado y les ha preguntado si querían jugar a 'Lo sabe, no lo sabe'.

Los dos viandantes le han explicado que tenían que coger un tren para volver a Sevilla . Sin embargo, cuando el presentador les ha explicado que podían ganar hasta 50.000 euros, no se lo han pensado más y han decidido jugar a 'Lo sabe, no lo sabe'. Los protagonistas se llamaban Andrés y Verónica .

Una de las últimas preguntas la ha tenido que responder Paco, un señor de Sevilla que "no tenía ni idea". Andrés y Verónica se han alegrado cuando el señor no ha sabido la pregunta y han ganado esos 1.000 euros. "Me voy a abanicar con ellos", ha comentado Andrés con los billetes en la mano.