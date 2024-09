Emilio, el chico de sonido más rockero de 'Lo sabe, no lo sabe' acierta una pregunta de música: "Él lo iba a saber"

El programa de 'Lo sabe, no lo sabe' ha viajado hasta las calles de Alicante y Xuso Jones se ha topado mientras paseaba con María y Laura, dos amigas que se conocen desde los tres años. Las dos han querido participar en el concurso y optar a ganar los 50.000 euros del premio.

Sin embargo, una de ellas no se sabía la primera pregunta: "¿Quién es Juanes?" Xuso Jones se ha echado las manos a la cabeza cuando ha escuchado que no conocía la canción 'La camisa negra'. La suerte les ha perseguido en esta primera pregunta, ya que aunque no sabían la canción, el viandante ha respondido bien y se han llevado los 200 euros de la primera ronda.