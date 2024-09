Xuso Jones bromea después de que una concursante haya ganado 1.800 euros: ''Estáis todos invitados''

Mariaje y su perra Lola lo han dado todo en 'Lo sabe, no lo sabe'. Xuso Jones se encontraba a esta profesora en las calles de Cartagena, donde antes de aceptar la propuesta de participar en el concurso, aprovechaban para comerse un plato típico de la localidad.

La concursante ha derrochado alegría y sentido del humor durante todo su concurso, pero no solo eso, el presentador también se ha contagiado de su actitud y ha disfrutado junto a Mariaje del concursazo que ha llevado a cabo por las calles de Cartagena.

Xuso Jones le realizaba la pregunta y Pedro aseguraba que "No sé, Napoleón", acto seguido, y después de saber que la concursante se jugaba 1.800 euros, el elegido se disculpaba: ''Lo siento, tendría que haberlo pensado'', pero tras unos momentos de tensión, Xuso Jones daba la respuesta como correcta ¡Acababa de ganar 1.800 euros!.

Entre risas y saltos de felicidad por haber conseguido el gran premio, Xuso Jones bromeaba: ''Estáis todos invitados. Qué maravilla, has arriesgado y has ganado. No va a llegar a la siguiente calle y se lo ha gastado todo'', reía el presentador mientras la concursante se marchaba feliz.