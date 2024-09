¡Increíble lo de Xuso Jones! Acierta la profesión de un concursante para sorpresa de todos: "Con los abogados lo clavo"

Xuso Jones ha sorprendido a todos durante la última entrega de 'Lo sabe, no lo sabe' acertando nada más y nada menos que la profesión de un viandante que ha ayudado a Gadea a acertar una respuesta. Una Gadea que más adelante se plantaba con 1.000 euros y decidía no arriesgarse más.

Pero antes de llegar a esa cifra, Gadea ha ido escalando niveles y superando cada vez más la cifra inicial de dinero hasta que se la jugaba a una pregunta por 600 euros: "Si en tu calculadora hay una tecla con la letra C, ¿cuál es su función?". El participante de 'LSNLS' debía saber la respuesta y la acertaba: "Borrar". No obstante, instantes antes se mostraba dubitativo: "No lo sé, me has pillado. Soy de letras".