Un viandante sorprende a Xuso Jones con un regalo que no se esperaba: "¡Aprovéchalo!"

Xuso Jones se encontraba por las calles de Madrid buscando al concursante ideal para 'Lo sabe, no lo sabe' . O más que ideal, aquel que estuviera dispuesto a ganar... ¡nada más y nada menos que 50.000 euros! Poca cosa. Pero a nuestro presentador no se le escapa ni una y no tardaba en ver a un viandante con algo que portaba y que l e gustaba demasiado a Xuso.

"Me encanta la tote bag", aseguraba Xuso, señalando la bolsa del viandante en cuestión. "¿Te gusta?", preguntaba este. "¿La has diseñado tú en serio? Es súper bonita", decía el presentador, completamente enamorado con lo que acababa de ver. Antes de despedirse, el hombre le decía las siguientes palabras: "No te la regalo porque no tengo más, porque sino...". "Te buscaré y te encontraré", prometía Xuso Jones.