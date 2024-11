Entrenamiento de perros detectores: marcadores de aprendizajeCuatro

El Australian Cobberdog es una raza de perro que se destaca por su carácter equilibrado y amigable , lo que lo hace ideal para ser un perro de terapia y un excelente compañero familiar. Estos perros son conocidos por su inteligencia y su deseo constante de aprender y complacer a sus dueños . Una de sus características más notables es su habilidad para captar las emociones humanas y adaptarse a las necesidades de diferentes personas, ya sean niños, ancianos o personas con movilidad reducida, o con dificultades para interactuar. ¿Verdad que dicho así te recuerda mucho a las palabras con así que describirías una amistad? Pues no estás nada desencaminado. Australia es el país originario de esta raza y “cobber” es una apalabra australiana que se usa para decir ‘amigo’. ¿Quieres saber más sobre el Australian Cobberdod? Visita la web de Cobberdoking

Una de las primeras cosas que debes tener en cuenta cuando decides compartir casa con un animal es que tengas la posibilidad de ofrecer a este todos los requisitos que necesita para su bienestar. Si hablamos de especies exóticas, no siempre lograremos estar a la altura. El resultado de esta relación suele desembocar a la larga en el abandono de muchas de esas especies. ¿Cuál es el impacto ecológico de estas acciones? Las especies invasoras compiten con las autóctonas. La biodiversidad y ecosistema de cada país es única, desplazar allí especies exóticas que no forman parte de la cadena animal hace que las nuevas ocupantes, al carecer de competidores, provoque el desplazamiento de las autóctonas o la desaparición de muchas de ellas. Algunos casos de los que se habla en el vídeo son: la cotorra argentina, el cerdo vietnamita, el cangrejo americano… No te pierdas más detalles de la mano de Marcos Peromingo Quesada, experto biólogo del Zoo Acuarium de Madrid.